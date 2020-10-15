Beşiktaş'ın genç forveti Cyle Larin'in Amerika'ya transfer kapısı kapandı.

Seattle Sounders Kulübü’nün Beşiktaş’ın golcüsü Cyle Larin’i istediği iddia edilmişti. Ancak ABD’deki harcama sistemine göre limitini aşan Seattle Kulübü’nün bu transferden mecburen vazgeçtiği öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar hücum hattına son olarak Aboubakar tavkiyesi yapmıştı. Larin, büyük ihtimalle bu sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kalacak. Yaz transfer döneminde ne olacağı ise henüz bilinmiyor.