Beşiktaş'ta kritik hafta: Önce derbi sonra kupa!

Yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı çıkışı, Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileri ile noktalayan Beşiktaş, gözünü milli ara dönüşü oynayacağı 2 kritik maça çevirdi.

REKLAM advertisement1 Beşiktaş, 29 Mart'ta derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'in 29. haftasının en önemli maçında siyah-beyazlılar kazanarak taraftarına Fenerbahçe'nin ardından bir derbi galibiyeti daha armağan etmeyi hedefliyor. Beşiktaş, ayrıca son 2 haftada kaybettiği puanlarla 1 maç eksiği ile 7 puan gerisine düştüğü Samsunspor ile tekrar farkı kapatmak için mücadele edecek.

Beşiktaş 4 gün sonra ise yine evinde bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir maça çıkacak. Çeyrek finalde Göztepe ile eşleşen Beşiktaş, 3 Nisan günü rakibi ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da kötü geçen sezonu kupa ile kapatmak için Göztepe'yi geçmek zorunda. Beşiktaş'ın oynayacağı 2 kritik maç, sezonun geri kalanı için gidişatı belirleyecek.