Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oluyor! Valerien Ismael mi İbrahim Üzülmez mi? - Spor haberleri

Beşiktaş'ta karar anı! Yeni teknik direktör...

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, yeni teknik direktör için toplanıyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın her konuda anlaşmaya vardığı Valerien Ismael gündemin ilk maddesi olurken İbrahim Üzülmez sesleri de yükseliyor

21.03.2022 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oluyor! Valerien Ismael mi İbrahim Üzülmez mi? - Spor haberleri

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Hatayspor beraberliği ile 2. sıra iddiasından iyice uzaklaşan siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli eleştiri oklarının hedefi olurken yönetim de yeni hoca için harekete geçmişti.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, son olarak Valerien Ismael ismini gündemine aldı. Kazancı, en son Championship'te West Bromwich'i çalıştıran ve kısa süre önce görevinden ayrılan Fransız çalıştırıcı ile anlaşma noktasına gelirken başkan Ahmet Nur Çebi'nin kararı bekleniyor.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ SESLERİ

Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in göreve gelmesi halinde yardımcılarından biri olacağı konuşulan İbrahim Üzülmez'in de gündeme geldiği ifade edildi. Kalan 8 haftada Üzülmez'in takımı çalıştırıp sonrasında görevi Güneş'e devredebileceği vurgulandı.

Bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında hoca konusunda kesin kararın verilmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Baharın müjdecisi Nevruz'un renkli ritüelleri
Baharın müjdecisi Nevruz'un renkli ritüelleri
İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ne zaman başlıyor?
Omicron'da bu belirtilere dikkat!
Omicron'da bu belirtilere dikkat!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.