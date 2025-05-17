Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri

Süper Lig'i 3. sırada bitirmek için mücadele eden Beşiktaş, diğer yandan da transfer için çalışmalarına devam ediyor.

İlk hedefi gol yollarındaki sorunu gidermek olan siyah-beyazlılar, forvet hattına takviye için kolları sıvadı.

REKLAM advertisement1

Geniş bir liste üzerinde çalışan Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden birisi de Wolfsburg forması giyen Jonas Wind oldu.

1.90'lık forvet, siyah-beyazlıların yakın takibine girerken listedeki diğer isimlerin durumuna göre girişimlere başlanması planlanıyor. Danimarkalı santrfor, 2021-2022 ara transfer sezonunda Kopenhag'dan Wolfsburg'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Wind bu sezon 35 maçta 11 gol atarken, 4 de gol pası verdi. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jonas Wind, ülkesinin milli takımı ile de 34 maçta 8 gol kaydetti.