Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet için arayışlar tüm hızıyla sürüyor.
Süper Lig'i 3. sırada bitirmek için mücadele eden Beşiktaş, diğer yandan da transfer için çalışmalarına devam ediyor.
İlk hedefi gol yollarındaki sorunu gidermek olan siyah-beyazlılar, forvet hattına takviye için kolları sıvadı.
Geniş bir liste üzerinde çalışan Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden birisi de Wolfsburg forması giyen Jonas Wind oldu.
1.90'lık forvet, siyah-beyazlıların yakın takibine girerken listedeki diğer isimlerin durumuna göre girişimlere başlanması planlanıyor.
Danimarkalı santrfor, 2021-2022 ara transfer sezonunda Kopenhag'dan Wolfsburg'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Wind bu sezon 35 maçta 11 gol atarken, 4 de gol pası verdi.
Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jonas Wind, ülkesinin milli takımı ile de 34 maçta 8 gol kaydetti.