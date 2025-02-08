Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü: 8 araç hurdaya döndü
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu otoparktaki 8 araç ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi
Giriş: 08.02.2025 - 01:09 Güncelleme: 08.02.2025 - 01:09
Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Yankı Sokağı'ndaki sitenin istinat duvarı otopark olarak kullanılan alanın üzerine çöktü.
İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Fotoğraf: AA
AA'nın haberine göre; çökmeden dolayı otoparktaki 8 araç ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ