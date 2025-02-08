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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü: 8 araç hurdaya döndü | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü: 8 araç hurdaya döndü

        İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu otoparktaki 8 araç ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 01:09 Güncelleme: 08.02.2025 - 01:09
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        İstinat duvarı çöktü: 8 araç hurdaya döndü
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        Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Yankı Sokağı'ndaki sitenin istinat duvarı otopark olarak kullanılan alanın üzerine çöktü.

        İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre; çökmeden dolayı otoparktaki 8 araç ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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