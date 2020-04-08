08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya futbolunu oldukça olumsuz etkileyen koronavirüs salgınında FIFA dün yaptığı açıklamada oyuncu sözleşmeleri ile ilgili soru işaretlerini giderirken kontratların sezon ne zaman tamamlanırsa o zaman biteceğini duyurdu. FIFA ayrıca indirim ve ödeme konusunda da kulüp ile oyuncu arasındaki görüşmelerin belirleyici olacağına dikkat çekti.
SIKI PAZARLIK
Ekonomik anlamda zor günler geçirirken koronavirüs salgınıyla liglere ara verilmesi nedeniyle bir darbe daha alan Beşiktaş'ta yönetim FIFA'nın açıklaması sonrası, planladığı indirim operasyonuna başlamaya hazırlanıyor. Oyuncularla ve menajerleriyle bir araya gelecek olan yöneticiler, ertelemeden dolayı oluşan kayıplar nedeniyle orta yolu bulmaya çalışacak.
GELECEK SEZON İÇİN DE FEDA
Yeni sezonda futbol takımının maaş bütçesinde önemli bir azalmaya gideceğini daha önce açıklayan siyah-beyazlılar, bu konuda da ilk temasları yapacak. 25-30 milyon Euro'luk bir bütçe planlayan Beşiktaş, öncelikli olarak en fazla kazanan isimlerle masaya oturacak. Kartal'da Vida, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz, N'Koudou ve Victor Ruiz en fazla kazanan isimler olarak dikkat çekiyor. Kartal'da Atiba, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün sözleşmeleri ise sezon sonunda sona erecek. Kanadalı orta saha ile 1 seneliğine daha söz kesen Beşiktaş, Gökhan ve Caner'e de indirimli teklifini iletecek. Kiralık olan isimlerden ise uygun şartların oluşması haline sadece Kevin-Prince Boateng ve Arsenal'den Mohamed Elneny ile devam etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, diğer isimlerle ise yollarını ayıracak.
Beşiktaş'ta maaşlar ve sözleşme bitiş tarihleri şu şekilde:
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDENLER
Vida: 3 milyon Euro - 2022
Ljajic: 2.2 milyon Euro - 2022
Lens: 2.2 milyon Euro - 2022
Burak Yılmaz: 2.1 milyon Euro - 2021
Victor Ruiz: 1.8 milyon Euro - 2022
Kevin N'Koudou: 1.8 milyon Euro - 2023
Enzo Roco: 1.4 milyon Euro - 2021
Tyler Boyd: 1.2 milyon Euro - 2023
Necip Uysal: 1 milyon Euro - 2021
Douglas: 900 bin Euro - 2022
Dorukhan Toköz: 300 bin Euro - 2021
Güven Yalçın: 300 bin Euro - 2022
Umut Nayir: 300 bin Euro - 2022
SÖZLEŞMESİ BİTENLER
Mohamed Elneny - 1.7 milyon Euro (Kiralık)
Caner Erkin - 1.5 milyon Euro
Gökhan Gönül: 1.5 milyon Euro
Abdoulay Diaby: 1.5 milyon Euro (Kiralık)
Loris Karius: 1.4 milyon Euro (Kiralık)
Atiba Hutchinson: 750 bin Euro
Pedro Rebocho: 700 bin Euro (Kiralık)
Boateng: 325 bin Euro (Sözleşmesi uzatılırsa seneye 1.7 milyon Euro)
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