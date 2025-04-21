Beşiktaş'ta Immobile tartışması!!
Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Ciro Immobile, sosyal medyadan mesaj göndermeye devam ediyor. Immobile'nin ayrılığı konusunun nasıl çözüleceği ise şimdilik belirsizlik içinde. İşte yaşananlar...
- 1
Beşiktaş'ın sezon başında Lazio'dan transfer ettiği Ciro Immobile, iyi başlasa da özellikle 2025 yılıyla birlikte büyük düşüş yaşadı.
- 2
Sezon içinde sakatlıklar da yaşayan ve eski formunu bulamayan Immobile, Göztepe maçında da yedek kaldı. Hiç süre alamayan 35 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından 2019- 20 sezonunda kazandığı Altın Ayakkabı ile fotoğrafını paylaştı. İtalyan golcü, paylaşımına "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı" notunu ekledi.
- 3
Immobile'nin paylaşımı gündem olurken başkan Serdal Adalı'nın geçtiğimiz günlerde yolların ayrılacağına dair açıklamaları da akıllara geldi.
-
- 4
Adalı açıklamasında, "Ben Immobile'nin gelecek sezonun da parasını isteyecek kalitede bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ben son 2 maçtan umutluydum. Olmadı, şanssız bir dönem de olabilir. Benim de aldığım geri dönüşlere göre sezon sonunda ayrılacak düşüncesindeyiz. Immobile'ye gelen bir teklif yok. Olsa zaten herkesin haberi olur." dedi.
- 5
Adalı'nın Immobile'nin ayrılacağına yönelik bu açıklamalarına karşılık ise Immobile'nin yanıtı Instagram'dan gelmişti. İtalyan futbolcu, "Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul’a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.
- 6
Beşiktaş, Immobile'yi forvete yeni bir yıldız almayı planlarken yolların ayrılma konusunun nasıl çözüleceği şimdilik belirsiz.
-
- 7
Senelik 6 milyon Euro kazanan Immobile, bu sezon 35 maçta 15 gol ve 3 asist üretti. Göztepe maçında oynamayan Immobile, Başakşehir karşısında ise 9 dakika süre almıştı.
Immobile ligde çıktığı son 10 maçta ise 1 gol kaydetti.
- 8