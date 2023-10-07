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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta hareketli saatler! Kimler başkan adayı olacak... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta hareketli saatler! Kimler başkan adayı olacak...

        Beşiktaş'ta önce Şenol Güneş'in istifası ardından da yönetimin olağanüstü kongre kararı almasının yankıları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda takım şimdilik yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a emanet edilirken başkan adaylığı konusunda da hareketlilik başladı

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 07.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:54
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        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
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        Konferans Ligi'nde Lugano'ya mağlup olan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlılarda maçın ardından yönetim olağanüstü toplanırken peş peşe önemli gelişmeler yaşanmıştı.

        Dün ilk olarak teknik direktör Şenol Güneş, istifa ederken bu gelişmenin hemen ardından yönetim kurulu da olağanüstü kongre kararı aldığını açıkladı.

        TAKIM BURAK YILMAZ'A EMANET

        Güneş'in ayrılığının ardından siyah-beyazlılarda takım şimdilik yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a emanet. İstanbulspor maçında kulübede Kartal'ın eski golcüsü hoca olarak yer alacak.

        BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN HARKETLİLİK BAŞLADI

        Beşiktaş'ta en geç aralık ayında yapılacağı açıklanan seçim için ise aday hareketliliği başladı. İşte isim isim kulislerdeki son bilgiler...

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        ÇEBİ SICAK BAKIYOR AMA...

        Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü kongre kararının ardından adaylıkla ilgili henüz kesin kararını vermedi. Çebi'nin yeniden aday olmaya sıcak baktığı belirtilirken kesin kararını hafta içi düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.

        ARAT ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

        Hasan Arat: Arat, Beşiktaş'ta başkan adaylığını ilk açıklayan isim konumunda. 16 Eylül'de bir sonraki seçimde aday olacağını açıklayan Arat, "Büyük Beşiktaş Camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm BEŞİKTAŞLILARIN yoludur" açıklamasını yaptı.

        YAMANTÜRK'ÜN KARARI BEKLENİYOR

        Tevfik Yamantürk: Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı da seçimde adaylık için adı geçen isimlerin başında geliyor. Yamantürk'ün tüzük gereği seçim tarihinden 30 gün önce mevcut görevinden istifa etmesi gerek. Kongre gününün netleşmesinin ardından Yamantürk'ün de kesin kararını vereceği aktarıldı.

        DEMİRÖREN SÜRPRİZİ

        Yıldırım Demirören: Beşiktaş'ta kongre kararının alınmasının ardından Yıldırım Demirören sürprizi yaşandı. Siyah-beyazlıların eski başkanının seçim için harekete geçtiği öğrenilirken kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yaptığı ve nihai kararını kısa süre içinde vereceği aktarıldı.

        GÖZLER ORMAN'DA

        Fikret Orman: Beşiktaş'ta seçim kararı alınmasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerin başında eski başkan Fikret Orman geliyor. Orman'ın Çebi yönetiminin kendisine açtığı davalar ve yaşananlarla alakalı açıklamalarda bulunacağı bildirilirken başkan adaylığı için ise net bir kararı şimdilik yok.

        ADALI'DA SON DURUM

        Serdal Adalı: Beşiktaş'ın eski 2. başkanı Serdal Adalı, önceki seçimlerde başkanlığa adaylığını koymuştu. Adalı'nın yapılacak bu seçimde ise yeniden adaylığı şimdilik düşünmediği bildirildi.

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