İHA

Son dönemde kalesini yerli isimleri emanet eden ve altyapıdan genç eldivenler çıkartan Beşiktaş'ta, Türk futboluna hizmet etmek üzere yeni kaleciler yetişmeye devam ediyor. Her yaş kategorideki milli takımlarda kalecisi bulunan Beşiktaş Akademi'de forma giyen genç kaleciler, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde A takım eldivenleri ile bir araya geldi. Altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu ve U21 ile U19 milli takımlarının kalesini koruyan Emre Bilgin'in yanı sıra yaş kategorilerinde milli formayı terleten Beşiktaş akademisinin kalecileri de önemli performanslar sergiliyor.

FIRAT FİDAN: ÖZKAYNAK DNA'MIZDA VAR Beşiktaş'ın altyapılardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş’ın DNA’sında bulunan özkaynak kültürünün sürdürülebilir olması için gereken tüm çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Altyapıdan oyuncu yetiştirme süreci sabır isteyen bir süreç. Burada bugün asıl görmemiz gereken altyapı hocalarımızın kalitesi. Bir altyapıda tüm yaş kategorilerindeki kalecilerimiz eğer milli takım kalecisi oluyorsa bu şans değildir, çalışma, azim ve disiplin getirisidir."

MEHMET EKŞİ: EĞİTMENLERİMİZ ÇOK DEĞERLİ Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Mehmet Ekşi, şu değerlendirmelerde bulundu: "Beşiktaş Akademi olarak çok değerli eğitmenlere sahibiz. Neredeyse hepsi ya Beşiktaş Akademide ya da A takımda futbol oynamış, antrenörlük yapmış, TFF-UEFA'nın açmış olduğu kurslara katılmış, kendisini yetiştirmiş kişiler. 7 Pro-Lisans sahibi antrenörümüz var. Kaleci antrenörlerimiz; Ekrem Köse, Ergün Fettahoğlu, Yunus Yücel, Ercan Aykanat'ın yetiştirdiği kaleciler şu anda Türkiye'de rekor kırmış durumdalar. Bu başarı bizlerin emeği yanında Ahmet Nur Çebi ve Fırat Fidan'ın çabaları ve bize bakış açılarında yatıyor."

EKREM KÖSE: 30 KALECİMİZİ BİLİMSEL YÖNTEMLERLE EĞİTİYORUZ Akademi Kaleci Departmanı Sorumlusu Ekrem Köse, Akademi hakkında bilgiler verirken, şöyle konuştu: "Kaleci departmanı olarak misyonumuz her yaş dalında bulunan kalecilerimizle Türk futboluna nitelikli sporcular kazandırmaktır. Son 5 yılda Beşiktaş tarihinde bir ilk olarak 3 özkaynak kalecisi şu an Beşiktaş A takım formasını terletmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye genelindeki profesyonel liglerin çeşitli takımlarında Beşiktaş özkaynak kalecileri bulunmaktadır. Aynı zamanda, akademimizde bulunan farklı yaş gruplarındaki 5 kalecimiz kendi yaş kategorilerinin milli takımlarında da forma giymektedir. 5’i milli olmak üzere toplam 30 kalecimize güncel futbol dünyasının gerekliliklerini, futbolun ana temeline uygun ve bilimsel yollarla öğretme gayreti içerisindeyiz."

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