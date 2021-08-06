Son olarak Alex Teixeira ile her konuda anlaşan ve oyuncunun pazartesi İstanbul'a gelmesini bekleyen Beşiktaş'ta transfer sürecinin bir diğer önemli maddesi takımdan gönderilecek isimler.

Hem limit açısından hem de yeni yabancı sınırından ötürü eldeki fazlalıklardan kurtulmak isteyen siyah-beyazlılarda; kadro dışı olan Jeremain Lens ve Douglas gönderilecek ilk isimler. Kontratlarında son seneye giren iki oyuncudan 1.8 milyon Euro kazanacak olan Lens'e geçen sezonki gibi Karagümrük talip olurken İstanbul ekibinin maaşının 300 bin Euro'luk bölümü için teklif yaptığı kaydedildi. Beşiktaş yönetimi ise bu ücretin biraz daha artırılmasını istedi. Senelik 900 bin alan Douglas'a ise benzer bir formülle Yeni Malatyaspor talip olsa da bu transferin teknik heyetten şu ana kadar onay almadığı ifade edildi.

LJAJIC'E TALİP VAR AMA...

Alex Teixeira'nın da gelişiyle iyice gözden düşecek olan Adem Ljajic de teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Gidebilir" raporu verdiği isimlerden. Sırp yıldıza İtalya'dan Genoa ve Bologna başta olmak üzere teklifler var. Ancak Beşiktaş'ta aldığı 2.2 milyon Euro'luk senelik ücretin altında teklifler alan Ljajic, bu parayı bırakmak istemediği için görüşmeler tıkanıyor.

HASIC DONACAK!

Beşiktaş'ta şanssız bir sakatlık yaşayan ve sahalardan uzun süre uzak kalacak olan genç yıldız Ajdin Hasic için de sözleşmesinin dondurulması bekleniyor. Bu kararla yabancı kontenjanında yer açılması hedefleniyor.

BOYD BELİRSİZ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz sezon da takımda kalmasını istediği ancak devre arasında Sivasspor'a kiralanan Tyler Boyd'un durumu ise belirsiz. ABD'li oyuncuyu Sivasspor başta olmak üzere kiralamak isteyen ekipler var ancak kesin karar önümüzdeki günlerde verilecek.