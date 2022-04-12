Valerien Ismael yönetimindeki ikinci maçında Alanyaspor'a 4-1 yenerek moral bulan siyah-beyazlılarda yeni sezona dair çalışmalar devam ediyor.
Fransız hocanın talepleri doğrultusunda takımda kalacak ve kadroya dahil edilecek isimler için temaslar sürerken oyuncu satışı konusunda da hareketli günler yaşanması bekleniyor.
DEĞERLERİNİ BULURLARSA...
Kartal'ın iki genç yıldızı kaleci Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz için Avrupa ekiplerinin ilgisi bu sezon da devam ederken yönetim iki yıldızın değerini bulması halinde satılmasına sıcak bakıyor. Ersin ve Rıdvan'dan gelecek parayla maddi darboğazda nefes almayı amaçlayan siyah-beyazlılar, tekliflerin resmileşmesine göre kararını verecek.
ERSİN İÇİN BEKLENTİ 10 MİLYON EURO, RIDVAN'A TEKLİF...
Kaleci Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan Nice başta olmak üzere talipler bulunurken yönetimin beklentisi en az 10 milyon Euro.
Rıdvan için Lyon ve Stuttgart'ın yanı sıra İspanya ve İtalyan kulüplerinden ilgi olduğu ifade edildi. Konuşulan rakamların 5-6 milyon Euro seviyesinde olduğu öğrenilirken Avrupa'ya gitmeye istekli olan genç yıldız için yönetim tekliflerin yükselmesini bekliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!