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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Eric Bailly 11'e dönüyor, Mert Günok belirsiz - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Eric Bailly 11'e dönüyor, Mert Günok belirsiz

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta kadro şekilleniyor. Adana Demirspor maçında statü gereği forma giyemeyen Eric Bailly'nin pazar günü 11'e dönmesi beklenirken, kaleci Mert Günok'un ise yedeğe çekilmesi gündemde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:43
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        • 1

          Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta kadro değişiyor...

        • 2

          Teknik direktör Şenol Güneş'in, Süper Lig'in 7. haftasında pazar günün oynanacak Konyaspor maçında bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

        • 3

          Siyah-beyazlılarda statü gereği Adana Demirspor maçında görev yapamayan Fildişili stoper Eric Bailly, Konya deplasmanında yeniden 11'e dönecek.

        • 4

          Adana'da yediği goller nedeniyle tepki çeken ve daha sonrasında sakatlanarak oyundan alınan kaleci Mert Günok'un da forması tehlikede...

        • 5

          Şenol Güneş'in Konya karşısında tecrübeli file bekçisini yedek kulübesine çekip, kaleyi Ersin Destanoğlu'na devredebileceği öğrenildi.

        • 6

          Öte yandan sakatlığı nedeniyle Kayseri ve Adana Demirspor maçlarında takımı yalnız bırakan Gedson Fernandes’in, pazar günü kadroya dönebileceği bildirildi.

        • 7

          Portekizli orta sahanın ilk 11'de forma giyip giymeyeceğine ise maç saatinde karar verilecek.

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