Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün yöneticilerinden Erdal Torunoğulları'nın transfer komitesindeki görevinden ayrıldığı bildirildi.

Torunoğulları'nın sağlık sorunları nedeniyle bu kararı aldığı ifade edilirken resmi açıklama yapılması bekleniyor.