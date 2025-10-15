Beşiktaş'ta eksikler kapanıyor!
Milli arayı fırsata çeviren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, fiziksel olarak geri kalan oyunculara özel programla takımın temposunu artırmayı hedefliyor. Rıdvan Yılmaz ve Cengiz Ünder özel çalışmalarla forma rekabetine hazırlanırken, Abraham ve Mustafa Erhan Hekimoğlu tam hazır hale geliyor.
Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki fiziksel eksikliği olan isimler için milli arada tempoyu yoğun tutuyor.
Takımda fizik kondisyon açığı bulunan oyuncuları yukarı çekmek isteyen Yalçın ve ekibi, daha tempolu ve dinamik bir takım isterken forma rekabetinin de bu sayede artacağını ve yedek kulübesinin de güçleneceğine inanıyor.
Siyah-beyazlılarda, sol bekte Jurasek ile rekabette olan Rıdvan Yılmaz ile kanatta sonradan oyuna girdiği maçlarda gösterdiği performansla 11'e göz kırpan Cengiz Ünder’in fiziksel olarak daha iyi olması için ekstra çalışmalar uygulanıyor.
Bu iki oyuncudan beklentisi yüksek olan teknik ekip, kondisyonlarını da yukarı çekerek ilk 11 için rekabete girecek seviyelere ulaşmalarını amaçlıyor.
Rıdvan Yılmaz bu sezon sadece 1 maçta 19 dakika süre bulurken, Cengiz ise 5 maçta 90 dakika sahada kaldı.
ABRAHAM HAZIR, MUSTAFA TOPARLANIYOR
Bu oyuncular dışında Galatasaray derbisi öncesi 4 antrenmana çıkmayan ve omuz ağrılarıyla maçta oynayan Tammy Abraham da milli arada tam hazır hale geliyor.
Ayrıca sezon başından beri uzun süren sakatlıktan kurtulan ve yavaş yavaş sürede bulmaya hazırlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun da açığını tamamen bu milli arada kapatması hedefleniyor.