Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta eksikler kapanıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta eksikler kapanıyor!

        Milli arayı fırsata çeviren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, fiziksel olarak geri kalan oyunculara özel programla takımın temposunu artırmayı hedefliyor. Rıdvan Yılmaz ve Cengiz Ünder özel çalışmalarla forma rekabetine hazırlanırken, Abraham ve Mustafa Erhan Hekimoğlu tam hazır hale geliyor.

        Giriş: 15.10.2025 - 11:31 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta eksikler kapanıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki fiziksel eksikliği olan isimler için milli arada tempoyu yoğun tutuyor.

        Takımda fizik kondisyon açığı bulunan oyuncuları yukarı çekmek isteyen Yalçın ve ekibi, daha tempolu ve dinamik bir takım isterken forma rekabetinin de bu sayede artacağını ve yedek kulübesinin de güçleneceğine inanıyor.

        Siyah-beyazlılarda, sol bekte Jurasek ile rekabette olan Rıdvan Yılmaz ile kanatta sonradan oyuna girdiği maçlarda gösterdiği performansla 11'e göz kırpan Cengiz Ünder’in fiziksel olarak daha iyi olması için ekstra çalışmalar uygulanıyor.

        Bu iki oyuncudan beklentisi yüksek olan teknik ekip, kondisyonlarını da yukarı çekerek ilk 11 için rekabete girecek seviyelere ulaşmalarını amaçlıyor.

        Rıdvan Yılmaz bu sezon sadece 1 maçta 19 dakika süre bulurken, Cengiz ise 5 maçta 90 dakika sahada kaldı.

        ABRAHAM HAZIR, MUSTAFA TOPARLANIYOR

        Bu oyuncular dışında Galatasaray derbisi öncesi 4 antrenmana çıkmayan ve omuz ağrılarıyla maçta oynayan Tammy Abraham da milli arada tam hazır hale geliyor.

        Ayrıca sezon başından beri uzun süren sakatlıktan kurtulan ve yavaş yavaş sürede bulmaya hazırlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun da açığını tamamen bu milli arada kapatması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Trump'tan Time'a tepki: "Tüm zamanların en kötüsü"
        Trump'tan Time'a tepki: "Tüm zamanların en kötüsü"
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Adana'da kanlı kavga! Kuzen vahşeti!
        Adana'da kanlı kavga! Kuzen vahşeti!
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        Habertürk Anasayfa