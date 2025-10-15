Beşiktaş'ta eksikler kapanıyor!

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki fiziksel eksikliği olan isimler için milli arada tempoyu yoğun tutuyor.

Takımda fizik kondisyon açığı bulunan oyuncuları yukarı çekmek isteyen Yalçın ve ekibi, daha tempolu ve dinamik bir takım isterken forma rekabetinin de bu sayede artacağını ve yedek kulübesinin de güçleneceğine inanıyor.

Siyah-beyazlılarda, sol bekte Jurasek ile rekabette olan Rıdvan Yılmaz ile kanatta sonradan oyuna girdiği maçlarda gösterdiği performansla 11'e göz kırpan Cengiz Ünder’in fiziksel olarak daha iyi olması için ekstra çalışmalar uygulanıyor.

Bu iki oyuncudan beklentisi yüksek olan teknik ekip, kondisyonlarını da yukarı çekerek ilk 11 için rekabete girecek seviyelere ulaşmalarını amaçlıyor.

Rıdvan Yılmaz bu sezon sadece 1 maçta 19 dakika süre bulurken, Cengiz ise 5 maçta 90 dakika sahada kaldı.