Katar'da Antalyaspor'u penaltılarla yenerek Süper Kupa'ya uzanan Beşiktaş'ın sevinci de kısa sürdü. 20. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olacak Kara Kartal'da koronavirüs vakalarının artması da kupa coşkusunu yarıda bıraktı.

Önceki gece üç futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyuran Beşiktaş dün bir açıklama daha yaparak iki sporcunun da testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapan Kara Kartal'a Federasyon'dan ret geldi.

KULÜBEDE HALİM OKTA OLACAK

Bir süredir takımın başında bulunan teknik sorumlu Önder Karaveli'nin testinin de pozitif çıkması sonrasında bir kötü haber de yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'den geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı kaydedildi.

KATAR'A 11 EKSİKLE GİDİLMİŞTİ

Beşiktaş'ın Katar kafilesinde 11 futbolcu yer almamıştı. Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Özyakup ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Serdar Saatçı kadroya alınmazken Ghezzal'in de Katar'da koronavirüs testi pozitif çıktı. Cezayirli oyuncu, ambulans uçakla İstanbul'a dönerken yine semptom gösteren Mehmet Topal da kafileden ayrılıp özel uçakla dönmüştü.