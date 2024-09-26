Ciro Immobile Amsterdam'da ilk peşinde!
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile deplasmandaki sessizliğini Hollanda'da bozma peşinde.
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Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a konuk olacak Beşiktaş'ın en önemli kozlarının başında ise Ciro Immobile geliyor.
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Yaz transfer döneminde Lazio'dan transfer edilen İtalyan golcü, bu sezon oynanan 8 resmi maçta 8 gol atarak sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.
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Immobile, Galatasaray ile oynanan ve 5-0 kazanılan Süper Kupa maçında 2 gol atarken diğer 6 golünü ise iç sahada kaydetti.
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Immobile, ligde Antalyaspor'a 2, Sivasspor'a ve Eyüpspor'a birer gol atarken Avrupa Ligi play-off'undaki Lugano maçında ise 2 gol kaydetti.
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Ajax deplasmanında siyah-beyazlıların en önemli kozlarından birisi olan Ciro Immobile, dış sahadaki gol hasretini de bitirmeyi hedefliyor.
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Immobile kariyerinde Ajax'a karşı ilk kez sahne alacak.
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