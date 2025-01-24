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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Chamberlain'e açık kapı! Listeye eklenecek - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Chamberlain'e açık kapı! Listeye eklenecek

        Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kadrodaki herkesle yakından ilgileniyor. Norveçli çalıştırıcı, Alex-Oxlade Chamberlain'i de planları arasına alırken İngiliz yıldız turun geçilmesi halinde Avrupa Ligi'nde listeye dahil edilmesi bekleniyor

        Giriş: 24.01.2025 - 12:51 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:51
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        Chamberlain'e açık kapı! Listeye eklenecek
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        Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir sayfa açarken Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde de hava değişti. Norveçli hoca geldiği kısa süre içinde tüm oyuncularla yakından ilgilenirken çarşamba günü de tarihi Athletic Bilbao zaferi geldi.

        Solskjaer maçın ardından transferle ilgili soruya önceliğinin mevcut takımı geliştirmek olduğu yanıtını verirken Alex-Oxlade Chamberlain'e de ayrı bir parantez açtı. Solskjaer, Chamberlain'den de faydalanmak istediğinin sinyalini verirken ilerleyen maçlarda İngiliz yıldızın da şans bulması bekleniyor.

        GIO DÖNEMİNDE "FİİLİ" KADRO DIŞI KALDI!

        Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde de yollarını ayırmak istediği Chamberlain, İngiliz ekipleri ile görüşmeler gerçekleştirse de beklediği teklifleri bulamadığı için takımda kalmıştı. Giovanni van Bronckhorst döneminde "fiili" olarak kadro dışı bırakılan ve Avrupa Ligi listesine de alınmayan tecrübeli futbolcu, Hollandalı hocanın ayrılığının ardından ise Serdar Topraktepe döneminde şans bulmaya başladı. Chamberlain sonradan oyuna girdiği Fenerbahçe derbisinde ise galibiyeti getiren golü attı.

        AVRUPA LİSTESİNE YAZILACAK

        Van Bronckhorst döneminde kadroda düşünülmese de idmanlarını aksatmayan ve profesyonelliği ile takdir toplayan Chamberlain'in Solskjaer döneminde daha fazla şans bulması bekleniyor. Chamberlain, turun geçilmesi halinde Avrupa Ligi'nde de yeni listeye dahil edilecek. Chamberlain'in yaz transfer dönemindeki gibi İngiltere'ye dönüp dönmeme ihtimali ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

        Chamberlain, bu sezon ligde 5 maçta görev alırken 1 gol kaydetti. İngiliz futbolcu, 3 milyon Euro civarında yıllık ücret kazanıyor.

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