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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor!

        Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:19 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:19
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        Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor!
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

        Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

        Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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