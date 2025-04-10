Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor!
Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.