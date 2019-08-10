Kadrosuna son olarak sol bek Pedro Rebocho'yu katan Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, ilk olarak eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.



NTV Spor'da yer alan habere göre Kamerunlu oyuncuyu bir kez daha kiralamak isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, Porto’ya resmi teklifini sundu. Portekiz ekibinin kiralama talebine olumlu yaklaşmasının ardından Beşiktaş cephesi de Aboubakar'ın sağlık raporlarını detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Son olarak Eylül 2018'de dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 8 ay uzak kalan 27 yaşındaki futbolcunun tekrar benzer bir problem yaşamayacağı öngörülürse, Kamerunlu oyuncu kiralık olarak yeniden Beşiktaş forması giyecek.

ALTERNATİF WILCZEK

Kartal'ın forvet için diğer alternatifi ise Danimarka’nın Brondby takımında forma giyen Kamil Wilczek. Siyah beyazlılar, Aboubakar transferinde olumsuzluk yaşanması halinde Polonyalı futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katmayı planlıyor. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon Brondby ile çıktığı 41 maçta 27 gol attı.