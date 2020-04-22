Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeni sezonda genç isimlere yönelmeyi planlayan Beşiktaş'ta scout ekibi çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Gurbetçi yetenekleri mercek altına alan ekip 42 genç ismi futbol komitesine sundu. Yönetimin teknik direktör Sergen Yalçın ile bir araya gelerek bu sayıyı önce 10' indireceği, sonra da 3-4 ismi kadroya katmaya planladığı kaydedildi.

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