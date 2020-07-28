Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Süper Lig'i 3. noktalayan Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Burak Yılmaz'ı alacaklarına karşılık bonservisini vererek Lille uğurlayan siyah-beyazlılarda ayrılık rüzgarı devam edecek. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre sözleşmesi devam edenler arasında 4 isimle daha ayrılık yakın.

Siyah-beyazlılar, takımdaki yüksek maaşlı isimlerden Domagoj Vida (3.5 milyon Euro),Adem Ljajic (2.2 milyon Euro),Jeremain Lens (2.2 milyon Euro ve kadroda düşünülmeyen Enzo Roco (1.4 milyon Euro) ile kısa süre içinde yolların ayrılması bekleniyor.

VIDA'DA MARCELO UMUDU

Bu isimlerden Vida'nın Lyon'la olan görüşmeleri ise devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bonservis ödemeye yanaşmayan Fransız ekibine takas önerisi olarak eski oyuncusu Marcelo'yu sundu. Bu teklifin kabul görmesi halinde Beşiktaş hem 3.5 milyon Euro'luk dev bir maaş yükünden kurtulacak hem de taraftarın sevgilisi olan eski stoperine yeniden formayı giydirecek.

LJAJIC VE LENS'TE BEKLEYİŞ

6.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Adem Ljajic'ten para kazanmak yönetimin en büyük umudu. Ancak Krasnodar başta olmak üzere Rus ekiplerinin radarında olduğu konuşulan Sırp yıldız için henüz gelen resmi bir teklif bulunmuyor. Kartal'ın yine 6 milyon Euro maliyetle kadrosuna kattığı Lens için de transfer umudu oldukça düşük. Hollandalı futbolcunun 2022'ye kadar olan kontratının en az hasarla sonlandırılması planlanıyor.

ROCO FESHETMEYE YAKIN

Beşiktaş'taki performansıyla beklentilerin altında kalan Enzo Roco'nun pandemi dönemindeki alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği ortaya çıkmıştı. Şilili oyuncuya salgın öncesi borç bulunmadığı kaydedilirken tıpkı Victor Ruiz gibi takımdan ayrılabileceği kaydedildi.

ALANYA'DAN 3 İSİM GELİYOR

Siyah-beyazlılar gidenlerin yerine ise hedeflerini belirledi. İlk olarak Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek olan Fabrice N'Sakala ile sezon bitmeden söz kesen siyah-beyazlılar, bu oyuncuya Türkiye Kupası finalinin ardından imzayı attıracak.

Kartal ayrıca Sergen Yalçın'ın Akdeniz ekibinden eski öğrencisi olan Welinton ve Papis Cisse için de geri sayıma geçti. İki oyuncuyla da prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Welinton için kupa finalinin ardından takas görüşmelerine başlayacak.

GÖKHAN TÖRE HAZIR KITA

Beşiktaş'ın kanat bölgesi için ise listesindeki ilk isim Gökhan Töre... Yine Sergen Yalçın'ın eski takımı Yeni Malatyaspor'da forma giyen yıldız futbolcunun Doğu ekibinin küme düşmesinin ardından sezon içinde 1 yıl uzattığı sözleşmesini feshetmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bonservis sorununu çözdükten sonra Gökhan'ın da Beşiktaş'a geri dönmesi bekleniyor.