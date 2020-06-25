Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic ile Jeremain Lens´in antrenmanda sakatlandıklarını ve tedavilerine başlandığını belirtti.

Süper Lig´in 29´uncu haftasında sahasında yarın İttifak Holding Konyaspor´u konuk edecek Beşiktaş´ta gerçekleştirilen son çalışma sırasında sakatlık yaşayan Adem Ljajic ile Jeremain Lens´in sağlık durumları ile ilgili açıklama yapıldı.

KONYASPOR MAÇINDA YOKLAR!

MR´ları çekilen iki oyuncudan Adem Ljajic´de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens´te ise semitendinosus (grade 1) strain tespit edilirken, iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı belirtildi. İki futbolcunun sakatlıkları sebebiyle Konyaspor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens´in Acıbadem Hastanesi´nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic´de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens´te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir. Adem Ljajic ile Jeremain Lens´in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."