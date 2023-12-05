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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş son 5 sezonda Fenerbahçe'ye karşı üstün - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş son 5 sezonda Fenerbahçe'ye karşı üstün

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi, siyah-beyazlıların ezeli rakibine karşı son yıllardaki üstünlüğü dikkat çekiyor. Beşiktaş, ligde sarı-lacivertlilerle oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez mağlup olurken, 3 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:52
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        Son 5 sezonda Beşiktaş üstün!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu 26 puanla üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki 11 puanlık farkı eritebilme adına sarı-lacivertliler karşısında mutlak galibiyet peşinde olacak. Hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kurul sonrası başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetiminin ilk sınavı olacak Fenerbahçe maçında tribünlerin, yaşanan bu değişim sonrası tamamen dolması bekleniyor.

        SON 10 MAÇTA 1 YENİLGİ

        Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'ye karşı ligde son 10 maçta aldığı sonuçlar ise dikkat çekiyor. Kara Kartal, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan siyah-beyazlı takım, ağlarında da 16 gol gördü.

        Bu süreçteki tek yenilgisini 2019-2020 sezonunda Kadıköy’de 3-1’lik skorla alan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da rakibiyle evinde golsüz berabere kalırken, Kadıköy'de 4-2 galip gelmeyi başarmıştı.

        Ayrıca ligde oynanan son 5 maçın 4'ünde ise taraflar 1’er puana razı oldu.

        Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçın sonuçları söyle:

        2022-2023

        Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

        Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

        2021-2022

        Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

        Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

        2020-2021

        Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

        Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

        2019-2020

        Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

        Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

        2018-2019

        Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3

        Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

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