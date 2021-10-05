Beşiktaş salonda çalıştı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idmanda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Salon çalışması, futbolcuların ikili gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkuru bitirmeleriyle tamamlandı.

Çalışmaya milli takımlarında olan futbolcular katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.