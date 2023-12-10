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        Haberler Gündem Beşiktaş saldırısının 7. yılı! Son dakika: Şehitler düzenlenen törenle anıldı

        Beşiktaş saldırısının 7. yılı! Şehitler düzenlenen törenle anıldı

        İstanbul Beşiktaş'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar, hain saldırının 7. yılında Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, emniyet mensupları ve şehit aileleri katıldı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 10.12.2023 - 13:12 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:23
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        Beşiktaş saldırısı şehitleri anıldı!
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        Terör örgütü PKK tarafından Beşiktaş stadyumu önünde gerçekleştirilen, 40'ı polis 47 kişinin şehit olduğu saldırıda hayatını kaybedenler, Edirnekapı Polis Şehitliği’nde anıldı.

        Beşiktaş Stadyumu önünde terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da düzenlenen ve 40'ı polis 47 kişinin şehit olduğu saldırıda hayatını kaybedenler için Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, emniyet mensupları ve şehit aileleri katıldı. Şehadetlerinin 7’ncı yılında şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Düzenlenen törenin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

        İSTANBUL VALİSİ'NDEN ANMA MESAJI

        İstanbul Valisi Davut Gül, terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016da Vodafone Parkta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olanları yad etti.

        Vali Gül, videolu paylaşımında, "Beşiktaşta gerçekleşen hain terör saldırısının 7. yıl dönümünde, patlamada hayatını kaybeden 39’u emniyet mensubu, 46 şehidimize Allahtan rahmet diliyoruz. Patlamada gazi olan kahraman gazimiz Şenol Kaptanoğlu ve tüm gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Özel Tim Amirliğinde Komiser Yardımcısı olarak görev yaparken Beşiktaştaki terör saldırısı sırasında ağır yaralanan gazi Şenol Kaptanoğlunun konuşması da videoda yer aldı.

        "GAZİLİK VATAN İÇİN BAŞINA GELMİŞ EN ÖZEL ŞEY"

        Kaptanoğlu, "vatan" ve "gazilik" hakkında şunları kaydetti:

        "Vatan, doğmamış çocuğun gibi, annen gibi, baban gibi... Sahip olduğum bütün güzellikler, her şey vatan demektir benim için. Gazilik, kelimelerle tarif edilemeyecek kadar güzel ve özel bir duygu, gurur verici; vatan için başına gelmiş en özel şey. Vatan için nice evlatlar canlarından fedakarlık ediyor. Nice anne, baba evlatlarından fedakarlık ediyor. Biz sadece ayağımızdan, kolumuzdan... Bunlar çok basit bile kalıyor bu vatan için."

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