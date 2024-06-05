Beşiktaş Safi Çimento, Oğulcan Güney'i kadrosuna kattı
Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, sol kanat oyuncusu Oğulcan Güney'i transfer etti.
Sol kanat oyuncusu Oğulcan Güney, geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımına transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki hentbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Oğulcan Güney'e Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.