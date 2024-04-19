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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı CANLI YAYIN - MKE Ankaragücü Haberleri

        Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılışında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası Portekizli teknik adam Fernando Santos'a kesildi ve deneyimli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Beşiktaş, Santos'un ayrılığı sonrası Ankaragücü karşılaşmasına Serdar Topraktepe yönetiminde çıkıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 18:58 Güncelleme: 19.04.2024 - 20:34
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        18' Muçi

        STAT: Tüpraş Stadı

        HAKEM: Bahattin Şimşek

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Ersin, Svensson, Worral, Necip, Serkan Emrecan Terzi, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka

        Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılışında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Geçtiğimiz haftayı da Dolmabahçe'de geçiren Beşiktaş, Yılport Samsunspor'u konuk etmişti. Genç yeteneği Semih Kılıçsoy'un golü ile devreyi önde kapatan siyah beyazlılar, Karadeniz ekibinin ikinci yarı gelen golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

        Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası da Portekizli teknik adam Fernando Santos'a kesildi ve deneyimli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlıların başında ligde 13 maça çıkan Santos, bu mücadelelerde 4 galibiyet 4 beraberlik ve 5 de yenilgi aldı. Portekizli teknik adam, Türkiye Kupası'ndaysa 3 maçta 3 galibiyet almayı başarmıştı.

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        Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü mücadelesinde Serdar Topraktepe takımın başında sahaya çıktı. Fernando Santos dönemi öncesinde Serdar Topraktepe yönetiminde ligde 3 maça çıkan siyah beyazlılar Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup etmiş, Kasımpaşa'ya ise seyircisi önünde mağlup olmuştu.

        MKE Ankaragücü ise 32. haftada sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. 3 puanı 3 golle alan başkent temsilcisi ligdeki yenilmezlik serisini de 3 maça çıkardı. Puanını 37 yapan MKE Ankaragücü ateş hattından da 6 puan uzaklaşmış oldu.

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Beşiktaş ile eşleşen sarı lacivertliler, lig mücadelesinin ardından hafta içinde de bu kritik eşleşmenin ilk ayağında Ankara'da karşı karşıya gelecek.

        Kötü geçen sezonu Avrupa kupalarına gitme şansı elde ederek noktalamak isteyen Beşiktaş ligdeki konumunu muhafaza etmenin peşinde. MKE Ankaragücü ise son haftalardaki çıkışı ile alt sıralardan iyice uzaklaşsa da alacağı her puan ile son haftalara rahat girmek istiyor.

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