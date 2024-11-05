Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Malmö ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Beşiktaş - Malmö maçı tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Avrupa Ligi'nde 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan siyah beyazlılar, 27'inci sırada bulunuyor. Temsilcimiz İsveç ekibi karşısında galip gelip üst sıralara tırmanma hedefinde. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş - Malmö maçı yayıncı kuruluşu...
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Beşiktaş - Malmö maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sahasında Malmö'yü konuk edecek siyah beyazlılar galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşma için geri sayım sürerken, Beşiktaş - Malmö maçının ne zaman oynanacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
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BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Malmö maçı, 6 Kasım Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadele saat 18:30’da başlayacak.
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BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Malmö maçının TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
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BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
6 Kasım | Beşiktaş - Malmö 18.30
28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45
12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00
22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30
30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00