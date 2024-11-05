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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Malmö ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Beşiktaş - Malmö maçı tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Avrupa Ligi'nde 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan siyah beyazlılar, 27'inci sırada bulunuyor. Temsilcimiz İsveç ekibi karşısında galip gelip üst sıralara tırmanma hedefinde. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş - Malmö maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 00:02 Güncelleme: 05.11.2024 - 00:02
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        • 1

          Beşiktaş - Malmö maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sahasında Malmö'yü konuk edecek siyah beyazlılar galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşma için geri sayım sürerken, Beşiktaş - Malmö maçının ne zaman oynanacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş - Malmö maçı, 6 Kasım Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadele saat 18:30’da başlayacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Beşiktaş - Malmö maçının TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          6 Kasım | Beşiktaş - Malmö 18.30

          28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45

          12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00

          22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30

          30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00

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