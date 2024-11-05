Beşiktaş - Malmö maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sahasında Malmö'yü konuk edecek siyah beyazlılar galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşma için geri sayım sürerken, Beşiktaş - Malmö maçının ne zaman oynanacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte detaylar...