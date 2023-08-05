Beşiktaş, Malinovsky'i gündemine aldı
Beşiktaş'ta transfer gelişmesi... Siyah-beyazlılar, Ruslan Malinovsky için Marsilya'nın kapısını çaldı. İşte detaylar
- 1
Beşiktaş, Ruslan Malinovsky’i gündemine aldı. Siyah beyazlılar Marsilya’ya oyuncunun şartlarını sordu.
- 2
Atalanta, 2019 yılında Ruslan Malinovsky'nin bonservisini Genk'ten 13.6 milyon euro karşılığında almıştı.
- 3
Marsilya geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 yaşındaki oyuncuyu kiraladı, sezon sonu da 10 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini aldı.
-
- 4
Orta saha mevkisinde oynayan oyuncu kariyerinde 377 maça çıktı ve 76 gol, 69 asist yaptı.
- 5