Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Malinovsky’i gündemine aldı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Malinovsky'i gündemine aldı

        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi... Siyah-beyazlılar, Ruslan Malinovsky için Marsilya'nın kapısını çaldı. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş, Ruslan Malinovsky’i gündemine aldı. Siyah beyazlılar Marsilya’ya oyuncunun şartlarını sordu.

        • 2

          Atalanta, 2019 yılında Ruslan Malinovsky'nin bonservisini Genk'ten 13.6 milyon euro karşılığında almıştı.

        • 3

          Marsilya geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 yaşındaki oyuncuyu kiraladı, sezon sonu da 10 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini aldı.

        • 4

          Orta saha mevkisinde oynayan oyuncu kariyerinde 377 maça çıktı ve 76 gol, 69 asist yaptı.

        • 5
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Binadan sıva koptu!
        Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Binadan sıva koptu!
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Habertürk Anasayfa