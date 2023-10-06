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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk ederken 2-0 öne geçtiği maçta son 10 dakikada yediği gollerle 3-2 mağlup oldu. Aboubakar ile 38 ve 52'de iki gol bulan siyah-beyazlılarda Rosier 63'te kırmızı kart gördü; Lugano son 10 dakikada bulduğu gollerle temsilcimizi mağlup etti. İkinci maçından da galibiyetle ayrılamayan Beşiktaş haftayı 1 puanla tamamladı. Spor yazarları Beşiktaş - Lugano maçını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:26
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        • 1

          TURGAY DEMİR: Beşiktaş rezalet bir halde. Başka açıklaması yok. Sahada yaşananları futbol diliyle açıklamak da imkansız. Bildiğin rezalet bu ve artık bazı kellerin gitmesi şarttır. Başkandan yöneticilere, Güneş'ten futbolculara herkes sorumluluğu üzerine almalı ve camiaya hesap vermelidirler.

        • 2

          Çebi yönetimi, hatta Güneş istifa düşünmüyorlarsa eğer, kalan maçları İstanbul dışında oynamak için TFF'ye başvuru yapsınlar. İstanbul'da isyan ateşi yandı ve bundan sonra kolaysa bul huzuru! Kimse böyle bir skordan sonra kulağının üzerine yatamaz! Adamın kendi kulağı bile isyan eder bu duruma.

        • 3

          ATİLLA GÖKÇE: Kara gecenin ilk vukuatı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye küfür edilerek sergilenen büyük ayıptı. Taraftar da Beşiktaş duruşunu terk etti. Öncesi de vardı zaten. Başkan ve yöneticilerin huzursuz demeçlerle gerginliğin taşlarını döşemesi. Şenol Hoca’nın atarlanması... Transferler tamam da, kimin işi onları oynatması? Beşiktaş camiası aklını oynatmadan bu skandalın hesabını görmeli. Artık herkes helalleşmeli.

        • 4

          SİNAN VARDAR: Rosier, dün iyi mücadele ederken, 'Acaba Boey'den daha mı iyi'' demiştim.Ama her şey güzel giderken oyundan atılması laubabililik, sorumsuzluktan başka bir şey değil. Bu kaçıncı vukuatı? Bir daha forma yüzü görmemeli!

        • 5

          Dünkü rezaleti anlatacak kelime ve cümle yok! Artık ne olacaksa olsun! Bu böyle gitmez! Beşiktaşlı üzgün, Beşiktaşlı kahroluyor! Bugün okuluna, işe gidecek vefakar taraftarları üzmeye kimsenin hakkı yok! Lütfen ne yapılacaksa yapılsın. Kimsenin sabrı kalmadı.

        • 6

          BİLAL MEŞE: Ya olacak iş değil, Beşiktaş Avrupa’da yoluna devam ediyor,evinde Lugano’yu ağırlıyor, tribünler yönetimi protesto ediyor, haydi buradan yakın! Yahu takım zaten ligde sıkıntı yaşıyor, çıkış arıyor, sizler yönetime tepki gösteriyorsunuz! Maç biter, ne istersiniz bağırın - çağırın , hiç olmazsa karşılaşma oynanırken, bu huyunuzdan arınsanız artık! Süper Lig’de takımın ayağa kalkması için size müthiş ihtiyacı var, bilesiniz!

        • 7

          ALİ GÜLTİKEN: Rosier yaptığı yanlış işle hem kendini cezalandırdı hem de Beşiktaş'a çok büyük bir fatura çıkardı. İşin bu tarafını az çok anladık. Fakat 10 kişi kalan bir ekibin oyundan bu kadar kopmasını anlayamadık. Takımda ortaya çıkan güvensizlik duygusunu anlamak zor.

        • 8

          Son 15 dakika Beşiktaş takımından kimse neredeyse topa dokunmadı. Rakibe bu kadar büyük bir inisiyatif verilmesinin izahı yok. 10 kişi kalan her takımın maçı kaybetmesi ve bu kadar gol yemesi de mümkün değil. Ceza sahasında kapanırsınız, rakibinize pozisyon vermez, savunma yaparak da maçı tamamlarsınız. Bu ayıp bir şey değil. Bu kadar ağır bir sonuçla da karşı karşıya kalmazsınız.

        • 9

          İBRAHİM YILDIZ: Şenol Güneş, panik halde hamleler yaptı. Takımın kurgusu alt üst oldu. Örnek vermek gerekirse, Aboubakar neden oyundan çıktı? Top taşıyan Ghezzal ile Salih’in kenara alınmasının anlamı neydi? İsviçre ekibi, Beşiktaş’ın kendi yarı alanından çıkamayışını iyi değerlendirdi.

        • 10

          9 dakikada 3 gol atarak hiç beklemedikleri bir galibiyet aldılar. Siyah-Beyazlıların kenar yönetimi ve sahadaki oyuncuların beceriksizliği kabul edilecek gibi değil. 2-0’ı koruyamayan Beşiktaş’ın direnç gösteremeyişi taraftarı derinden üzdü kuşkusuz. Bu sonuç, Beşiktaş’ta bir çok şeye gebedir.

        • 11

          BUNUN ADI YIKIM!

          Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki grup aşaması galibiyet hasreti de dokuz maça çıktı.

        • 12

          Gruptaki ilk iki haftayı galibiyetsiz geçen Kara Kartal, Avrupa'daki son dokuz grup maçını da kazanamadı.

        • 13

          Söz konusu süreçte 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan siyah-beyazlıların yaşadığı bu seri, kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasreti olarak kayıtlara geçti.

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