Beşiktaş Kulübü 120. yaşını kutluyor

Kurucuları arasında Ahmet Fetgeri (Aşeni), Mehmet Ali Fetgeri (Aşeni), Osman Paşazade Mehmet Şamil (Şhaplı), Hüseyin Bereket ve Kadızade Nazım Nazif (Ander) gibi isimlerin bulunduğu kulübün adı, daha sonra Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak değiştirildi.

Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu.

Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

1903-1908 yıllarında görev yapan Mehmet Şamil kulübün ilk başkanı olurken, 20 Ekim 2019'daki kongrede seçilen Ahmet Nur Çebi, halen bu görevi yürütüyor.

2020-2021 sezonunda teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde lig şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Siyah-beyazlı kulüp, geçen sezon ise Önder Karaveli teknik direktörlüğünde Süper Kupa'yı kazandı.

Beşiktaş ayrıca 10 Türkiye Kupası, 9 Cumhurbaşkanlığı/TFF Süper Kupa ve 6 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Futbolda toplam 16 kez lig şampiyonluğu ipini göğüsleyen siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu.

Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilmesiyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı ve bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.

Beşiktaş, ligde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunun sahibi olarak dikkati çekiyor.

Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.

Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Süper Lig'in 62 sezonluk tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatırken, bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı da her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçını kazandı.

Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak da lig tarihine adını yazdırmayı başardı.

Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonu 5. haftasında Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bu sezon son 16 turunda MKE Ankaragücü'ne normal ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada penaltılarla 5-4 mağlup olarak elendi.

Sezona Valerien Ismael'in teknik direktörlüğünde başlayan Beşiktaş, istediği sonuçları alamadı. Ismael ile yollarını ayıran ve yoluna Şenol Güneş ile devam eden siyah-beyazlı ekip, 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı. 40 puan toplayan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde mücadelesini sürdürüyor.

Siyah-beyazlı ekibin altyapısında yetişen ve kulübün efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın ise teknik direktör olarak geçen sezon iki kupa kaldırdı.

Süper Lig'de üst üste şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlı ekipte Metin Tekin, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar, takımın efsaneleri arasında yer aldı. Söz konusu dönemde ayrıca Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi kulüple bütünleşmiş isimlerle siyah-beyazlı takım, büyük başarılara imza attı.

Hakkı Yeten, Şeref Bey ve Süleyman Seba gibi efsane isimlerle Türk sporuna damgasını vuran Beşiktaş, Türk futboluna önemli isimler kazandırdı.

Basketbolda iki şampiyonluk

Siyah-beyazlı kulüp, ING Basketbol Süper Ligi adıyla organize edilen ligde 2 kez şampiyonluk yaşadı.

1974-1975 sezonunda ligde ilk şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, 2011-2012'de bir kez daha aynı başarıyı gösterdi.

Siyah-beyazlı takım, ikinci kez ligde şampiyon olduğu 2011-2012'de ayrıca FIBA EuroChallenge Kupası'nı da alarak bir başka önemli başarıya imza attı. Beşiktaş, söz konusu sezonda Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

Beşiktaş genç oyunculara verdiği değerle dikkatleri üzerine çekti. Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Sadık Emir Kabaca gibi genç oyunculara görev veren siyah-beyazlı ekip, ING Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlı ekip, genç oyuncularından Alperen Şengün'ü NBA'e gönderdi.

Hentbolda 16 şampiyonluk

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım olarak tarihi başarılara imza attı.

Ligde 2008'den 2019'a kadar oynanan 11 sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon bir kez daha mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, ligde 16 şampiyonluk elde etti.

Kadın futbol takımı 2020-2021 sezonunda şampiyon oldu

Kadın futboluna önemli destek veren siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Vodafone takımıyla bu kulvarda 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Beşiktaş Vodafone, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.