Beşiktaş kritik Göztepe deplasmanında: İşte Solskjaer'in 11'i!
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda bu akşam Göztepe ile karşılaşacak. Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor. Siyah-Beyazlılar topladığı 48 puanla 5. sırada yer alıyor. Ev sahibi Göztepe ise son 10 maçta galibiyet alamazken, sahasında konuk edeceği Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. İzmir ekibi, bu sezon 29 maçta topladığı 39 puanla 10. sırada yer alıyor. Mücadeleye dair tüm detaylar ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i haberimizde...
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, bu akşam Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
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Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor.
Süper Lig'de çıktığı 29 mücadelede 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 48 puanla 5. sırada girdi.
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Ev sahibi Göztepe ise son 10 maçta galibiyet alamazken, sahasında konuk edeceği Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. İzmir ekibi, bu sezon 29 maçta topladığı 39 puanla 10. sırada yer alıyor.
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BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Beşiktaş'ta altı futbolcu, Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Necip Uysal, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
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GÖZTEPE'DE EKSİKLER
Göztepe'de sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Novatus Miroshi ile Juan bu maçta forma giyemeyecek.
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BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı takımda beş futbolcu, Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Söz konusu beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri durumunda Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan bir galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e kaybederken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı.
Beşiktaş, söz konusu süreçteki tek galibiyetini derbi maçta Galatasaray'a karşı aldı.
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TAYYİP TALHA VE SEMİH DÖNÜYOR!
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalarını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile Semih Kılıçsoy, görev verilmesi durumunda Göztepe karşısında forma giyebilecek.
Ligde Kasımpaşa mücadelesinde kırmızı kartla oyun dışında kalan Tayyip Talha, geçen hafta oynanan RAMS Başakşehir müsabakasında bir maçlık cezasını tamamladı.
Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek iki maç ceza alan Semih de cezasını Kasımpaşa ve RAMS Başakşehir karşılaşmalarında noktaladı.
Her iki oyuncu da Göztepe mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.
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BU SEZON İKİ MAÇI DA GÖZTEPE KAZANDI
Beşiktaş ile Göztepe arasında bu sezon oynanan iki mücadeleyi de İzmir ekibi kazandı.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada 2-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, daha sonra kalesinde 4 gol görerek sahadan puansız ayrılmıştı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de eşleşen iki ekibin yine İstanbul'daki karşılaşmasında 1-0'lık üstünlüğü eline alan Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından Göztepe, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
İzmir ekibi kupada yoluna devam ederken, siyah-beyazlılar organizasyona veda etti.
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ROMULO, BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA FARKLI
Süper Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edeceği Beşiktaş'ı yenip 10 maçlık galibiyet hasretini dindirmeyi hedefleyen Göztepe'de yıldız golcü Romulo yine takımın en önemli kozu olacak.
Bu sezon attığı gol ve yaptığı asistlerle lige damga vurup Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine giren Brezilyalı forvet, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynanan maçlarda alınan galibiyetlerin baş mimarı oldu.
Ligin ilk yarısında siyah-beyazlıları deplasmanda 4-2 yenen Göz-Göz'de Romulo gol atamasa da 2 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu o maçta 81'inci dakikada Fofana'ya, 90+1'de Tijanic'e gol paylarını verdi.
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İşte Ole Gunnar Solskjaer'in muhtemel 11'i:
- 12
Mert Günok
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- 13
Svensson
- 14
Paulista
- 15
Tayyip Talha Sanuç
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- 16
Masuaku
- 17
Amir Hadziahmetovic
- 18
Gedson Fernandes
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- 19
Rashica
- 20
Rafa Silva
- 21
Arroyo
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- 22
Mustafa Erhan Hekimoğlu