Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Beşiktaş - Kayserispor maçı yazar yorumları

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Kayserispor'a yenilerek kupaya veda etti. Spor yazarları, Beşiktaş - Kayserispor maçını yorumladı

03.03.2022 - 09:30 | Güncelleme: FUTBOL

  • ALİ GÜLTİKEN

    Beşiktaş'ın önünde ulaşılabilecek bir sezon hedefi olarak duran Türkiye Kupası'nı da terk etmek elbette büyük bir üzüntü kaynağı. Ama bu kadar çok pozisyona girdiğin bir maçta bunları gol yapamazsan bu sonuca razı olmaktan başka seçeneğin kalmaz.

  • Ghezzal'ın liderliğinde Beşiktaş taraftarını tekrardan ümitlendiren bu güzel oyun, Michy Batshuayi'nin ayağından bolca kaçırılan pozisyonlara takıldı. Bir de kontrataklarda az da olsa verilen pozisyonlar, Beşiktaş'a yenilen 2 golle büyük bir kayıp olarak geri döndü. Sezonun geri kalanı için elde kalan son hayaller de kaybedilen bu turla beraber Beşiktaş'ı zor bir sezonla baş başa bıraktı.

  • OKTAY DERELİOĞLU

    Ligde zirveden uzaklaşılması sebebiyle Beşiktaş adına sezonun en somut hedefi Türkiye Kupası olarak kalmıştı. Kayserispor golü erken bulunca Siyah-Beyazlılar vitesi artırmak zorunda kaldı ve ilk yarıda rakip kalede büyük bir baskı kurdu. Bunun neticesinde de Rosier ile eşitlik sayısını yakaladı. 

  • Eğer Beşiktaşlı oyuncular son vuruşlarda biraz daha becerikli olabilseydi ilk yarıda skor üstünlüğünü de ellerine alabilirlerdi. Beşiktaş ikinci yarıya da aynı şekilde tempolu başladı ve yine pozisyonlar yakalayan taraf oldu. 

  • Ancak yine bitiricilikte sorun çekince Kayseri kontradan golü buldu ve bu takımın üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Beşiktaş'ın belki de bu sezonki en büyük sıkıntısı hücumdaki oyuncuların bitirilicik konusundaki yetersizliği oldu ve bu sorun da kupadan elenilmesine yol açtı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.