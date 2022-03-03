Tecrübe ile sabit: Sürekli ekstra gol yenilmesine sebep olan bireysel hatalar yapan stoperler ve girdiği pozisyonların yüzde 90’ını kaçıran forvetler ile maalesef bir şey kazanamazsın. Bir yerden sonra Ghezzal’in özel yetenekleri de yetmez, o yeteneklerle kolektif etkileşim oluşturup, onları skor tabelasına yansıtabilecek kalibrede forvetler ve savunmacılara da ihtiyacın var! Rosier’yi de uyarmak gerekiyor: Gayet iyi bir oyuncu lakin kontrolsüz hırs, hırs değil takıma zarardır!