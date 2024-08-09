Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Kayserispor'a kiraladı
Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın sezon sonuna dek kiralık olarak Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı.
Konuya ilişkin siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Kartal Kayra Yılmaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.