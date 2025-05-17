Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.
Giriş: 17.05.2025 - 21:32 Güncelleme: 17.05.2025 - 21:33
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, kente geldi.
Siyah-beyazlı kafileyi, özel uçakla geldiği Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Otel önünde de toplanan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, onlara forma imzalattı.
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