Beşiktaş, Josef de Souza ile anlaştı!

Transfer arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. beIN SPORTS'un haberine göre siyah-beyazlılar Josef de Souza ile prensipte anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha ile maaş ve bonuslar için son pazarlıkları gerçekleştirdiği, futbolcunun şartları kabul etmesi halinde sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul’a davet edileceği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların iki yıllık bir kontrat için masaya oturduğu öğrenilirken, futbolcunun daha uzun süreli bir kontrat talebi olduğu gelen haberler arasında.

31 yaşındaki Brezilyalı defansif orta saha Josef de Souza, 2015 ila 2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve ardından 12 milyon euro bonservis karşılığı Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Josef kariyerinde 96 Süper Lig maçına çıktı ve 10 gol atıp 5 asist yaptı.