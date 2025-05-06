Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muçi, baba oluyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın genç yıldızı Ernest Muçi, baba olma heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu, özel hayatındaki güzel gelişmeyle sevenlerini sevindirdi.

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Lise yıllarından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Klea Verri ile mutlu bir ilişki sürdüren Muçi, yakında baba olacak. Kendisi gibi spor geçmişi olan Verri, bir basketbolcu olarak tanınıyor.

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Klea Verri’nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, iddiaları doğrular nitelikteydi.