Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş, takımı 46 yaşındaki Valerien Ismael'e emanet etmek istiyor. Son olarak West Bromwich Albion’u çalıştıran Fransız teknik direktör ile anlaşma aşamasına gelindi.

Şu anda herhangi bir takım ile sözleşmesi bulunmayan Ismael ile yapılan görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Siyah-beyazlı idarecilerin müzakerelerde anlaşma sağlanması halinde Ismael’i 1 hafta içinde İstanbul’a davet edeceği belirtiliyor.

NTV Spor'un haberine göre Fransız teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak siyah beyazlılar, Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçına yeni teknik adamı ile çıkmayı planlıyor.