Beşiktaş'ın umudu İstanbul avantajı!

Beşiktaş, Süper Lig'de milli aradan sonra önemli bir döneme girecek.

Lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar, gelecek 11 lig maçının 10'unu İstanbul'da oynayacak.

Bu süreçte sadece 14 Aralık'ta Trabzon deplasmanına gidecek olan Kartal, geri kalan tüm maçlarda İstanbul sınırları içinde sahaya çıkacak.

DOLMABAHÇE'DE KRİTİK 7 MAÇ Dolmabahçe'de taraftarı önünde oynayacağı 7 karşılaşmayla kayıpları telafi etmek isteyen Beşiktaş, zirve yarışında iddiasını güçlendirmek istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibinin de fikstürü fırsata çevirmeyi hedeflediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, milli aradan sonra Samsun, Gaziantep, Rize, Kayseri, Konya, Alanyaspor, Göztepe ile evinde karşılaşacak. Karagümrük, Trabzon, Eyüp, Konya ve Başakşehir ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.