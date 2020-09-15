Beşiktaş'ın resmi giyim sponsoru NetWork oldu

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023 sezonuna kadar sürecek iş birliği çerçevesinde, siyah-beyazlı ekibin katılacağı yurt içi, yurt dışı ve tüm özel müsabakalarda futbolcular ile teknik ekip NetWork'ün özel olarak tasarladığı koleksiyondan giyinecek.
Sponsorluk anlaşması kapsamında koleksiyon ürünleriyle yapılan fotoğraf çekimlerinde, oyunculardan Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Welinton Souza yer aldı.
Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, yeni sezona güçlü sponsorlarla başladıklarını belirterek, "Zorlu pandemi sürecinde hem taraftarımız hem de Türkiye'nin köklü markaları Beşiktaş'ımızı yalnız bırakmadı. Yapılan her anlaşmada Türk sporunun geleceğine olan inancımız artıyor. Gençlerimizi ve kulüplerimizi destekleyen markalar ne kadar artar ve çeşitlenirse spor alanında da o kadar güçlü oluruz." ifadelerini kullandı.
Sponsorları NetWork'ün de Türkiye'de yıllardır çizgisini bozmayan, kalitesi ve duruşuyla kendini ispatlamış bir marka olduğunu kaydeden Ulusoy, "Beşiktaş'ımız da yıllardır verdiği sportif mücadeleler ile kendini uluslararası müsabakalarda dünyaya tanıtmış bir spor kulübü. Bu güçlü iş birliğinin her iki taraf için hayırlı olmasını ve uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz. NetWork markasının bünyesinde yer aldığı Beymen Grup'a Türk sporuna verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.
NetWork Genel Müdürü Orhan Maltepe ise Beşiktaş için özenle hazırladıkları koleksiyonda, alışılagelmiş görünümlere yönelmekten ziyade dinamik, genç ve sportif bir yaklaşımla yola çıktıklarını vurgulayarak, "Oyuncular ve teknik heyetin her daim rahat etmelerini ve kendilerini şık hissetmelerini sağlayacak en yüksek teknolojiye sahip, inovatif materyaller ile sunduğumuz akıllı tasarımların, Beşiktaş taraftarının da beğenisini kazanacağına eminiz. Beşiktaş camiası ile bir araya gelmekten büyük gurur duyan NetWork, Türk sporunu desteklemeye her zaman devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
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