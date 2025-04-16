Beşiktaş'ın olaylı Divan Kurulu'nda neler yaşandı, neler olacak?

Beşiktaş'ın eski divan kurulu başkanları Yalçın Karadeniz ve Şeref Nasır, HTSPOR'a konuştu. Son Divan Kurulu toplantısında Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında yaşananları değerlendiren iki tecrübeli isim, gündeme gelen ihraç konusunda da sürecin nasıl işleyeceğini aktardı.

REKLAM advertisement1 YALÇIN KARADENİZ (2007-2017 DİVAN KURULU BAŞKANI) "HASAN ARAT'A KONUŞMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM" "Türkiye'nin en eski kulübünün olağan bir toplantısında böyle bir olayın yaşanması, sadece Beşiktaş camiasında değil, Türk sporunda fevkalade üzüntü yaratmıştır. Hasan Arat 3 ay önce sebebi bilinmeyen bir ortamda görevini bıraktı. Bırakma sebebi merak konusu oldu ve bunun açıklanması için camiadan bizlere de talepler geldi. Bu talepler doğrultusunda kendisi ile görüştük, konuşup her şeyi anlatmasının doğru olacağı yönünde tavsiyelerde bulunduk. Hatta Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin geçtiğimiz günlerde yapılan son seçiminde de Hasan Arat ile görüştük. Orada da kendisine, konuşup hakkındaki tüm iddialara yanıt vermesi gerektiğini, bunların sessiz kalarak geçiştirilebilecek şeyler olmadığını yineledim. Talebimiz doğrultusunda da geldi. Bizlere düşen dinlemek ve haklı ya da haksız olduğuna karar vermekti. Beşiktaş'a yakışan budur. Ancak maalesef bu gerçekleşmedi. O gün 50. yıl plaketimi aldım ancak o mutluluğu bile yaşayamadım. Beşiktaş'ın akil insanlarının başındaki başkan ile kulübün 3 ay önceki yönetim kurulu başkanının böyle kavga etmesi hiç de hoş olmadı. Beşiktaş'a yakışmadı." REKLAM "SÖYLENMEMESİ GEREKEN LAFLAR SÖYLENDİ" "Divan Kurulu o anlarda tribünden konuşmaya mani olanları uyarmalı, yetmiyorsa oradaki kolluk kuvvetlerden yardım isteyerek düzeni sağlamalıydı. Hasan Arat'a 17. sırada konuşma hakkı verilmesi de bence doğru değildi. Konuşma sırasında tribünde bağırtıların çok artması üzerine başkan Serdal Adalı 'Ara verelim' önerisinde bulundu. Ancak Hasan Arat, 'Ara verirseniz ben konuşma yapmam, bırakırım, ara vermeyeceksiniz' dedi. Yamantürk 'Terbiyesizlik yapıyorsun" deyince de Arat "Terbiyesiz sensin" dedi. Hiç söylenmemesi gereken laflar edildi. Arat, 'Sen dışarıda görürsün' şeklinde konuşunca da Yamantürk'ten 'Ne görecek mişim? Şimdi göster" yanıtı geldi ve sonra da umulmadık şekilde orada bir yumruk attı. Her ikisine de yakışan bir durum olmadı. Yamatürk çok iyi bir aileden gelen, eğitimli, kibar, değerli bir arkadaştır. Ancak nasıl böyle bir hadise yaşandı, nasıl böyle sinirlendi. Hayretler içerisindeyim."

REKLAM "İHRAÇ KARARINI GENEL KURUL VERİR" "Disiplin Kurulu bu olayda ihraç kararı verirse yapılacak ilk genel kurulda bu karar üyelerin oylamasına sunulur. Disiplin Kurulu'nun ne karar vereceği burada çok önemli. Tüzük maddesinin işletilmemesi gibi bir durumun olmayacağını düşünüyorum. Aksi halde yeni tartışmalar da başlayabilir. Böyle bir olay camiamızın bir daha inşallah yanından bile geçmez. Ülkemizde Beşiktaş gibi 125. yıla yaklaşmış köklü kurumların sayısı çok çok az. Camiada böyle olayların olması yeni nesiller için de iyi olmaz. Yaşananlardan dolayı fevkalade üzgünüm." ŞEREF NASIR (2002-2007 DİVAN KURULU BAŞKANI) "TOPLANTI SABAHINDA YAMANTÜRK ELİNİ UZATTI, ARAT SIKMADI" "Beşiktaş için üzücü günler yaşıyoruz. Ben 50 senedir Beşiktaş'ın üyesiyim. Mümkün olduğu kadar da tüm toplantılara katıldım. İnanın böyle bir şey yaşadığımı hatırlamıyorum. Aylardır Hasan Arat'ın gelip bizlere o 6 aylık dönemi anlatmasını aylardır bekledik. Ama öyle ama böyle bir şeyler anlatacaktı ve sonra da bizlere görev düşecekti değerlendirmek için. Toplantı günü sabahı biz gelmesini hiç beklemezken Hasan Arat geldi. Arat'ın geldiğini gören Divan Kurulu Başkanı elini uzattı. Ancak Hasan Arat elini sıkmadı. Çok kaba ve üzücü bir durumdu. Gerilim olunca Yamantürk'le konuşup sakinleştirmeye çalıştım. 'Bu toplantıdan siz mesulsünüz, lütfen yerinize geçin ve toplantıyı başlatın' dedim. Toplantı başladı. Hasan Arat'ın konuşması esnasında birden gerilim yükseldi ve karşılıklı atışmalar oldu. Birden Divan Başkanı'ndan yumruk geldi. Divan başkanının hemen ardından sahneye giren iki kişi de Arat'a yumruk attı. Ve sonrasında toplantı iptal edildi."

REKLAM "ARAT'IN 17. SIRADA KONUŞMASI TEAMÜLLERE UYGUN DEĞİL" "İnanamayacağınız kadar çok telefon aldım. 'Lütfen Yalçın Karadeniz ile birlikte bir toplantı yapın. Akil insanları da toplayıp kulübün raydan çıkmasını önleyin' talepleri geldi. Hakikaten raydan çıktık. Bir divan başkanının bir eski başkana saldırması çok çirkin bir olay. Hasan Arat'a konuşmacı olarak 17. sıranın verilmesi de teamüllere uygun değildi. Eski bir başkan konuşacaksa en ön sıra verilir ve süre sınırlaması da konulmaz. Ben de ön sıralarda konuşma sırası verilmesi için müracat ettim. Ancak reddedildi. Divan Kurulu'na bu konuda yanlış yaptıklarını da ilettim ama dinlemediler."

"DİVAN BAŞKANI, ARKADAŞLARI İLE İSTİFA ETMELİ" "Gündeme gelen ihraç konusu göründüğü gibi kolay değil. Disiplin Kurulu, ihraç kararı verse dahi, ilk genel kurulda bu konu üyelerin oylamasına sunulacak. Genel kurulun kararı buradaki son nokta olacak. Ancak şahsi fikrim, bu durumu yaratan Divan Başkanının arkadaşları ile birlikte Divan Kurulu'ndan istifa etmesi gerekir. Tarihimizde yaşamadığımız bir günü yaşadık. O makama bu yaşananlar yakışmadı."