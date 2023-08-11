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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın muhtemel play-off rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın play-off rakipleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın muhtemel play-off rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın play-off rakipleri

        UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile birlikte temsil eden Beşiktaş; 3. ön eleme turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı. Turnuvada şimdiye kadar oynadığı 3 maçı da kazanmayı başaran siyah beyazlıların olası play-off rakibi ve maçların tarihlerine ilişkin ayrıntıları derledik...

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        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 11:45
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        • 1

          UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, yoluna doludizgin devam ediyor. 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı iki maçta da mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran siyah beyazlılar, bu kez de 3. ön eleme turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-1 ile geçti. İşte, rövanş öncesi avantajı ele geçiren Beşiktaş'ın, tur atlaması halinde muhtemel play-off rakibi...

        • 2

          KARTAL, PLAY-OFF KAPISINI ARALADI

          UEFA Konferans Ligi ilk maçında deplasmanda Neftçi Bakü ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini Aboubakar, Muleka ve Salih Uçan'ın attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

          Kartal, 22 Ağustos 2023 Perşembe günü sahasında rakibini konuk edecek.

        • 3

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ KİMLER?

          Siyah beyazlılar, Neftçi Bakü'yü turnuvanın dışına itmesi halinde Aris (Yunanistan) – Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

          İki takım arasındaki ilk maçı Aris, 1-0 kazanmayı başardı.

        • 4

          KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

          Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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