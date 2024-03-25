Beşiktaş'ın efsaneleri Samet Aybaba'nın ekibinde

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Beşiktaş'ın eski futbolcuları Kadir Akbulut ve Süleyman Oktay, siyah beyazlı kulübün scout ekibine dahil oldu.

Scout ekibi Ulvi Güveneroğlu yönetiminde, Samet Aybaba ve yardımcıları Emrah Bayraktar ile Emir Şiranlı'ya bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Beşiktaş'ın scout ekibi, alt ligleri de mercek altına alan ve Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmayı amaçlıyor.