Beşiktaş'ın borcu 10.6 milyar TL!
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2024 yılı 2. Olağan Toplantısı gerçekleştirilirken, siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı. Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2024 itibariyle toplam borcu 10.6 milyar TL olarak açıklandı.
Giriş: 21.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:22
Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.
BORÇ 10.6 MİLYAR TL!
Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olduğunu açıkladı.
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