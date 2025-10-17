Beşiktaş'ın ara transferde Raskin planı!

Beşiktaş, Süper Lig'de zirveye yaklaşmaya çalışırken ara transfer dönemi için de hazırlıklar başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından çok istediği orta saha transferi bu döneme yetişmemişti.

Başkan Serdal Adalı'dan tam yetkiyi alan Yalçın'ın, orta saha için gündeminde olan isimlerin başında Nicolas Raskin geliyor. Orta alanın merkezinde görev alan Rangerslı futbolcu için transferin son günlerinde yapılan girişimler sonuç vermemişti. Devre arasında tekrar teklife hazırlanan Beşiktaş, Belçikalı oyuncuyu alarak orta alan zenginliğini artırmayı hedefliyor. İskoç Ligi'nde bu sezon 5 maça çıkan Raskin, 2 asiste imza attı.

Raskin, Ocak 2023'te Standard Liege'den 1.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Raskin'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor. 24 yaşındaki futbolcunun Rangers ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.