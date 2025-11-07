Habertürk
        Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: 4 eksik!

        Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Rafa Silva, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:47
        Beşiktaş'ın Antalyaspor kadrosunda 4 eksik!
        Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlıların bu maç için kamp kadrosu açıklandı

        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rafa Silva, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

        Siyah-beyazlılarda kart cezası bulunan Orkun Kökçü de Antalyaspor kamp kafilesine dahil edilmedi.

        Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

        Habertürk Anasayfa