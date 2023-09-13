Beşiktaş'ın Afrika sınavı! 8 futbolcu da kupaya çağrılabilir
Beşiktaş'ta son olarak Vincent Aboubakar'ın ülkesi Kamerun da Afrika Kupası bileti aldı. Kartal'ın 8 Afrikalı futbolcusu da kadroya çağrılmaları halinde kupanın yolunu tutacak
Beşiktaş'ta Afrika Kupası öncesinde kadro endişesi yaşanıyor.
Son olarak dün Kamerun, Aboubakar'ın da gol attığı maçta Burundi'yi 3-0 yenerek Afrika Kupası vizesi aldı.
Böylece milli takımlarına davet edilmeleri halinde 8 futbolcu kupada forma giyebilecek.
Afrika Kupası, 13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AFRİKA KUPASI'NDA FORMA GİYEBİLECEK OYUNCULARI
Bailly - Fildişi Sahili
Amartey - Gana
Colley - Gambiya
Masuaku - D.Kongo
Muleka - D.Kongo
Aboubakar - Kamerun
Onana - Kamerun
Ghezzal - Cezayir
BEŞİKTAŞ'IN AFRİKA KUPASI FİKSTÜRÜ İSE ŞÖYLE:
Beşiktaş'ın 14 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında maç yapacağı takımlar:
- Fatih Karagümrük
- Pendikspor (D)
- Adana Demirspor
- Sivasspor (D)
- Trabzonspor
- Kayserispor (D)