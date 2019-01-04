NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş yeni stoperini Hollanda'da buldu. Pepe'nin ayrılığı sonrası savunma hattına yeni bir oyuncu katmak isteyen Siyah Beyazlılar, PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat Mirin için temaslara başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği Fransız stoper için Hollanda kulübü ile yapılan ilk görüşme olumlu sonuçlandı. Bonservis bedeli konusunda PSV Eindhoven ile anlaşma aşamasına gelen Beşiktaş yönetimi, transferi kısa süre içinde tamamlayıp, 27 yaşındaki oyuncuyu Antalya kampına dahil etmeyi planlıyor.

Rennes altyapısından yetişen Mirin, Fransa'da Valenciennes ve Monaco formaları giydikten sonra 2014 yılında PSV Eindhoven'a transfer oldu. Son iki sezonda da 37 maça çıkan 1.87 boyundaki Fransız savunmacı, PSV Eindhoven ile 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Süper Kupası zaferi yaşadı.

Bu sezon 6 maçta görev alan Mirin, 1 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.