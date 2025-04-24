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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Hatayspor'a hazır! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Hatayspor'a hazır!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:18
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        Beşiktaş Hatayspor'a hazır!
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel koşu çalışmasıyla devam etti.

        Antrenman, üç takım halinde dar alanda oynanan maçlarla tamamlandı.

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