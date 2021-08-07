Beşiktaş, geçen sezon 8 gol, 18 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın bonservisi için, kulübü Leicester City ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta uzun süren görüşmeler sonunda Rachid Ghezzal'ın transferi tamamlandı. Siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüyle 3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusunu hafta içinde İstanbul'a getirterek resmi sözleşmeyi imzalatacak.

Leicester ile sezon başı kampına katıldığı için hazır durumda olan Ghezzal, yetişmesi durumunda ligin ilk haftasında forma giyebilir.